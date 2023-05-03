IT-эксперт назвал частые причины быстрой разрядки телефона IT-эксперт Курочкин назвал работу приложений в фоновом режиме причиной быстрой разрядки телефона

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Телефон может быстро разряжаться не только из-за того, что кто-то следит за его владельцем через камеру, но и по ряду других причин, рассказал эксперт по кибербезопасности Координационного совета некоммерческих организаций Алексей Курочкин. Комментируя «360» заявление доцента кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александра Тимофеева, он пояснил, что быстрая разрядка более вероятна из-за работы какого-либо приложения в фоновом режиме.

Когда работает камера, обработка видео создает нагрузку на процессор, производится передача данных. Но точно так же батарейка может быстро садиться по другим причинам: какое-то приложение работает в фоновом режиме и тоже что-нибудь загружает и передает, например. Я бы не сказал, что одно на другое напрямую указывает, — отметил IT-специалист.

По словам эксперта, аккумулятор может быстро сесть при передаче данных через Wi-Fi или сотовую сеть, при поиске сети и из-за перегрузки процессоров. Он уточнил, что одним из вариантов действительно может быть слежка через камеру, но на некоторых смартфонах, например, в последних версиях iOS, при работе дополнительного устройства включается индикатор. Кроме того, для слежки необходимо установить на телефон дополнительное программное обеспечение. Курочкин призвал пользователей не опасаться шпионов, так как вероятность, что они подсматривают за пользователем, очень низкая.

Тимофеев ранее сообщил, что есть несколько способов узнать о слежке через камеру смартфона. По его мнению, в случае быстрой разрядки аккумулятора, следует в настройках узнать, куда идет основное энергопотребление. Если основной расход приходится на камеру, то существует вероятность слежки.