Историк о версии США по Второй мировой войне: «Скромнее надо быть»

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин прокомментировал презентацию Минобороны США с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
По его словам, американской стороне «играть первую скрипку в этом конфликте неприлично, так как Красная армия вынесла большое количество трудностей и является единственным победителем этой военной машины вермахта».
Нужно больше скромности со стороны США, поскольку они были всего лишь нашими союзниками, которые вступили в противодействие Германии уже на излёте, — считает он.
Смолов отметил, что США необходимо лучше изучить историю войны, добавив, что по сути она началась не 1 сентября 1939 года, а в 1938 году, когда Германия, Польша и другие начали оккупировать земли Чехословакии и разделили это государство между собой.
Отнюдь не с раздела Польши началась вся проблема, связанная с национал-социалистской Германией, когда она начала нападать на соседей, и Польша не была первой страной, на которую она напала, — сообщил эксперт.
Он подчеркнул, что американцы «вообще ничего не понимают в развитии этой войны», поэтому она должны «быть скромными учениками» российских историков,
Ранее NEWS.ru писал, что Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны. В презентации говорится, что для Адольфа Гитлера и нацистской Германии началом конца послужила высадка американских войск и союзников на побережье французской Нормандии.
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