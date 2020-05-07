Историк о версии США по Второй мировой войне: «Скромнее надо быть»

https://static.news.ru/photo/a2fd8b30-9036-11ea-8a35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michal Krumphanzl/CTK/Global Look Press

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин прокомментировал презентацию Минобороны США с кратким содержанием событий Второй мировой войны.

По его словам, американской стороне «играть первую скрипку в этом конфликте неприлично, так как Красная армия вынесла большое количество трудностей и является единственным победителем этой военной машины вермахта».

Нужно больше скромности со стороны США, поскольку они были всего лишь нашими союзниками, которые вступили в противодействие Германии уже на излёте, — считает он.

Смолов отметил, что США необходимо лучше изучить историю войны, добавив, что по сути она началась не 1 сентября 1939 года, а в 1938 году, когда Германия, Польша и другие начали оккупировать земли Чехословакии и разделили это государство между собой.

Отнюдь не с раздела Польши началась вся проблема, связанная с национал-социалистской Германией, когда она начала нападать на соседей, и Польша не была первой страной, на которую она напала, — сообщил эксперт.

Он подчеркнул, что американцы «вообще ничего не понимают в развитии этой войны», поэтому она должны «быть скромными учениками» российских историков, передаёт радио Sputnik.

Ранее NEWS.ru писал, что Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны. В презентации говорится, что для Адольфа Гитлера и нацистской Германии началом конца послужила высадка американских войск и союзников на побережье французской Нормандии.