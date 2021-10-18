Историк назвал причину исламизации Чечни в 1990-х

Исламизация Чечни усилилась во второй половине 1990-х, когда республику контролировали боевики, и процессу никто не сопротивлялся. Это произошло в том числе из-за надежды на помощь от арабских стран, рассказал в интервью Lenta.ru доктор исторических наук, автор книг и научных публикаций по новейшей истории Чечни Аббаз Осмаев.

Направление в сторону религии тогда не оспаривалось. Ведь воевали под знамёнами ислама, объявили джихад — священную войну. Выбранный курс невозможно было критиковать, — сказал Осмаев.

Он добавил, что во время руководства республикой Зелимханом Яндарбиевым появились шариатские суды.

С одной стороны, это была дань настроениям, царившим в республике. С другой, тогдашние власти надеялись, что арабские страны оценят нововведения и окажут помощь, — заявил историк.

Но, по его словам, надеяться на это боевикам не было повода, так как никакая арабская республика не испортит отношения с Россией из-за какой-то её республики.

Первая чеченская война началась в 1994 году и закончилась в августе 1996 года подписанием Хасавюртовских соглашений: регион остался под контролем боевиков. Вторая кампания продлилась с 1999 по 2009 год.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что республика будет входить в состав России даже после смены её нынешнего лидера. Он сказал, что решение о нахождении Чечни в составе России принимал народ.