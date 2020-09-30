Историк моды Васильев призвал создать идеологическую комиссию по лавочкам

https://static.news.ru/photo/706f0388-03ae-11eb-b007-fa163e074e61_660.jpg Александр Васильев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Васильев заметил, что городские проекты не должны показываться на глаза только тогда, когда они реализованы и стройка окончена. По его словам, необходимо делать публикации проектов ещё до принятия проектов, сообщает РИА Новости.

Должна быть идеологически-эстетическая комиссия, которая может одобрить, подходят вообще нам такие лавочки и такого рода красивые вазоны с кладбища или не подходят, — отметил историк моды.

Гранитные лавочки, установленные во Владивостоке, по словам Васильева, не имеют отношения к эстетике. Он призвал власти посмотреть, какими лавочки были в старые времена, и попытаться восстановить их облик в том же стиле.

Как ранее сообщал NEWS.ru, бюджет Москвы не будет расходоваться на благоустройство города в 2020 году, на паузу поставлены все неприоритетные инвестиционные проекты.