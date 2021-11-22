Историк флота подтвердил версию адмирала Попова о гибели подлодки «Курск»

Торпеда в первом отсеке подлодки «Курск» не могла взорваться сама по себе, заверил капитан первого ранга запаса, историк флота Николай Черкашин. Он согласился с версией адмирала Вячеслава Попова о том, что причиной гибели российской атомной подводной лодки стало столкновение с субмариной НАТО, более того, по мнению собеседника Lenta.ru в тот день сигналы SOS подавало именно британское судно.

Я думаю, что версия адмирала Попова наиболее близка к истине, во всяком случае, это не самопроизвольный взрыв торпеды, которая находилась в первом отсеке. Торпеды сами по себе не взрываются, тем более там было несколько ступеней предохранения, тут должно быть внешнее воздействие. Я считаю, что произошло умышленное или неумышленное воздействие на подводную лодку «Курск», скорее всего, британской подводной лодкой, — уточнил Черкашин.

Он уточнил, что сигнал SOS скорее всего подавали не члены экипажа Курска, так как российские подводники знали об отсутствии других кораблей на местности, которые могли бы прийти на помощь. В качестве аргумента своей позиции он напомнил о записке капитана Дмитрия Колесникова, который сразу же понял, что шансов выйти на связь с внешним миром у «Курска» очень мало. Черкашин добавил, что сигналы SOS были слышны ещё некоторое время после пожара на российской субмарине.

Жили они недолго, несколько часов, потому что возник пожар, который всех погубил, эти стуки слышались и после пожара, поэтому вполне можно считать, что это был некий акустический маячок, которым снабжаются подводные лодки, — на такие простые стуки могут наводиться поисково-спасательные силы. На нашей лодке таких маячков не было, — уточнил историк.

Ранее адмирал Вячеслав Попов заявил, что «Курск» затонул из-за столкновения со следящей за ней подлодкой НАТО. Он воздержался от официальных обвинений, хотя с «с вероятностью 90%» может указать название субмарины-виновника.