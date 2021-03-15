Источник сообщил о создании фонда российского онлайн-контента

https://static.news.ru/photo/adfe44f0-861e-11eb-9b95-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России будет создан фонд отечественного онлайн-контента. Его работа будет организовываться по аналогии с деятельностью Фонда кино. Об этом журналистам сообщил источник, знакомый с идеей.

По его словам, Фонд кино занимается поддержкой произведений, которые выходят на больших экранах отечественных кинотеатров. Однако существует также онлайн-контакт, у которого есть своя специфика, но отсутствуют механизмы поддержки. Количество материалов, выходящих в Сети, естественно увеличивается, в частности, из-за коронавирусной пандемии. Однако с поддержкой со стороны государства данный процесс можно ускорить.

Как подчеркнул источник, на субсидии от фонда могут рассчитывать те, кто создаёт профессиональный видеоконтент. Но к настоящему моменту не определены ни объём, ни источники финансирования. В качестве одного из возможных вариантов рассматриваются уплачиваемые в качестве НДС онлайн-кинотеатрами. Также открытым остаётся вопрос, касающийся самой структуры фонда. Это может быть как совершенно новая организация, так и созданная на основе действующего оператора. К примеру, платформой для фонда может стать Институт развития интернета (ИРИ), являющийся оператором конкурса по созданию интернет- контента для молодежи и поддержавший 211 проектов.

По поводу создания фонда с журналистами также поговорил представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Он сказал, что описанная идея действительно существует. Также комментарий оставили сотрудники Минцифры. По их словам, аудиовизуальный контент в РФ необходимо поддерживать, однако говорить детально о работе будущего фонда пока рано. В ИРИ не стали комментировать своё участие в реализации инициативы.

Федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии был создан в январе 1995 года. Его основные цели — поддержка отечественной кинематографии, повышение её конкурентоспособности, обеспечение условий для создания качественных фильмов, пишет РБК.

Как ранее передавал NEWS.ru, IT-компании в России могут быть на законодательном уровне освобождены от плановых проверок пожарного надзора, Роспотребнадзора, Фонда социального страхования и других проверяющих органов.