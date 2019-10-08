https://static.news.ru/photo/a61baea0-e9ce-11e9-a044-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Почти две трети журналистов в РФ (65%) не готовы к переезду в другой город, остальные хотят попасть в Москву, Петербург или Сочи. Такие данные были получены по результатам исследования, проведённого компанией HeadHunter и Союзом журналистов России.

Наибольшее число резюме работников СМИ приходится на Москву (49%), Петербург (13%) и Подмосковье (3,2%). При этом большинство соискателей отмечают, что не готовы к переезду (65%), передаёт РИА Новости .

Те, кто готов переехать, хотят работать в Москве, Петербурге, Сочи, Краснодаре, Казани и Екатеринбурге. Говоря о готовности покинуть пределы РФ, соискатели указывают Белоруссию, Великобританию, Казахстан, США и Украину.

Большинство работодателей (86%) ищут журналистов на полный день, и лишь 11% готовы предложить работу с частичной занятостью. Около 60% ожидают, что у соискателя будет опыт работы от одного до трёх лет, в 16% вакансий опыт не имеет значения, а в 24% требуются специалисты со стажем свыше трёх лет.

Медианная зарплата, которую предлагают в РФ журналистам, составляет 38500 рублей. Наиболее высокие оклады готовы предложить в Москве (50 тыс.), Приморском крае (40,5 тыс.) и Подмосковье (40 тыс.). Хуже всего дела обстоят в Чувашии, Саратовской и Вологодской областях (по 20 тыс. рублей).

В ходе исследования были проанализированы резюме, размещённые на HeadHunter в 2018–2019 годах со словами «журналист», «райтер» или «редактор».

Как писал News.ru, ранее в результате исследования, проведённого компанией HeadHunter, выяснилось, что продажи и консультирование, а также туристический и ресторанный бизнес оказались самыми стабильными среди сфер работы.