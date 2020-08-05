Исследование показало, что мастеров на дом чаще вызывают мужчины

https://static.news.ru/photo/60d646f4-d701-11ea-b0ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За первое полугодие спрос на услуги по дому вырос на четверть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Причём, мужчины чаще женщин вызывали сантехников, электриков и других бытовых мастеров — в среднем соотношение составляет 65% против 35%. Такие данные содержатся в совместном исследовании «Сбербанк страхования» и сервиса Gorserv.

Мужчины вызывают мастеров для выполнения работ по дому гораздо чаще, чем женщины. В среднем представители сильного пола делают 65% заказов (в первом полугодии прошлого года соотношение между мужчинами и женщинами было 60/40), — цитирует РИА Новости исследование.

В первом полугодии спрос упал лишь на уборку, зато число заявок на компьютерную помощь, работы по сантехнике и электрике выросло на 70%, особенно во время карантина. Услуги по сборке мебели стали популярнее в два раза, по мелкому бытовому ремонту — на 60%, монтаж и демонтаж бытовой техники также пользовались большим спросом.

При этом по статистике, средний чек на эту работу для заказчиков-мужчин был выше на 30-35%. Подсчитано также, что мелкий бытовой и косметический ремонт, а также сборку мебели мужчины и женщины заказывают поровну, а вот в услугах электрика, сантехника, монтажника и компьютерщика нуждались 70% мужчин и только 30% женщин. Кроме того, в первом полугодии на треть выросло число пожилых людей, заказывающих какие-либо бытовые услуги.

Как писал NEWS.ru, Минэкономразвития составило список 50 самых востребованных профессий по результатам анализа вакансий за май 2020 года. В тройку вошли врачи, грузчики и программисты, а замыкают список продуктологи, автомеханики и специалисты по изучению данных. В первую десятку рейтинга также вошли разработчики программного обеспечения, водители, директора по продуктам, сварщики, бухгалтеры-экономисты, уборщицы и администраторы. Среди самозанятых самые востребованные профессии относятся к сферам бытовых услуг, информационным технологиям и математике, искусству и развлечениям, образованию и строительству.