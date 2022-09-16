Единой базы судебных тяжб по трудовому законодательству не существует, рассказала NEWS.ru юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева. Также эксперт отметила, что отдельное внимание стоит обратить на разного рода ремарки в трудовой книжке сотрудника, так как достаточно часто, это указывает на исправления в трудовой по решению суда.
Надо понимать, что единой базы судебных тяжб по трудовому законодательству нет. Обычно подобными вопросами занимается служба безопасности компании, которые в свою очередь имеют доступ к закрытым базам данных. Но в тоже время, если у вас таковой службы нет, вы всегда можете посмотреть человека на сайте судов, на основании прописки человека или фактического место проживания. Также любые исправления и пометки в трудовой книжке, также являются основанием для тщательной проверки. Так, как обычно, подобного рода изменения вносятся, как раз в связи с судебными тяжбами. Где работодатель, например, увольнял человека по «статье», а суд решил, что данное решение неправомерно и заключил изменить статью, на что-то другое. Но пометки при этом в трудовой книжке будут, все равно заметны, - заявила Яковлева.
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