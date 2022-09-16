Надо понимать, что единой базы судебных тяжб по трудовому законодательству нет. Обычно подобными вопросами занимается служба безопасности компании, которые в свою очередь имеют доступ к закрытым базам данных. Но в тоже время, если у вас таковой службы нет, вы всегда можете посмотреть человека на сайте судов, на основании прописки человека или фактического место проживания. Также любые исправления и пометки в трудовой книжке, также являются основанием для тщательной проверки. Так, как обычно, подобного рода изменения вносятся, как раз в связи с судебными тяжбами. Где работодатель, например, увольнял человека по «статье», а суд решил, что данное решение неправомерно и заключил изменить статью, на что-то другое. Но пометки при этом в трудовой книжке будут, все равно заметны, - заявила Яковлева.