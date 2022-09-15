Россиянам раскрыли способ получить часть пенсии раньше срока Экономист Тимофеев: россияне имеют право получить часть пенсии досрочно

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Россияне могут получить свою накопительную пенсию в момент наступления «старого» пенсионного возраста. Для этого необходимо наличие страхового стажа и минимально необходимого количества пенсионных коэффициентов. Об этом рассказал агентству ПРАЙМ доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев.

Эту пенсию можно получить раньше, чем по старости. И в законах это прописано, — отметил Тимофеев.

С 2019 года возраст выхода россиян на пенсию начал увеличиваться. В настоящее время он составляет 61,5 года у мужчин и 56,5 у женщин. Однако получить свою накопительную пенсию граждане могут по достижении «старого» пенсионного возраста — 60 и 55 лет. Для этого необходимо наличие минимального числа пенсионных коэффициентов (23,4 в 2022 году) и страхового стажа, который в настоящее время составляет 13 лет. Альтернативой здесь является специальный стаж, дающий право выхода на досрочную пенсию.

Для того, чтобы получить накопления, гражданам следует обращаться с заявлениями в Пенсионный фонд России или НПФ — в зависимости от того, как конкретный человек распорядился своей накопительной пенсией.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России с 1 октября в два раза проиндексируют фиксированную выплату к страховой пенсии по старости пенсионерам, которым в прошедшем месяце исполнилось 80 лет. По словам парламентария, одним из условий является отсутствие трудовой занятости. Бессараб также отметила, что начисление будет производиться автоматически.