https://static.news.ru/photo/09e2e3b2-e5c5-11e9-9ed3-fa163e074e61_660.jpg Сергей Левченко Фото: facebook.com/irkutsk.obl

Иркутские общественники обвинили чиновников в бездействии на фоне недавних сообщений о том, что губернатор Сергей Левченко расширил внутренний фонд оплаты труда сотрудников администрации на сумму 336 млн рублей.

Глава региона таким образом решил премировать чиновников, которые более трёх месяцев трудились без выходных в подтопленных районах, сообщает РЕН ТВ . При этом их работой недовольны ни местные жители, ни российский президент Владимир Путин.

По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ Сергея Апановича, некоторые главы муниципальных образований просто прятались от своих жителей.

Бабушки, пожилые женщины с детьми, мужчины говорят: так мы своего главу муниципального образования в глаза не видели, — отметил Апанович.

Ситуация привлекла внимание Контрольно-счётной палаты (КСП) Иркутской области. Аудитора КСП Ксению Корень настораживает факт, что человек может приехать на один день в зону ликвидации последствий паводка и уже будет иметь возможность претендовать на эту премию.

Не все государственные гражданские служащие всем составом выезжали. То есть это какая-то часть. А фонд был рассчитан от всей штатной численности органа, — заявила она.

Местные жители, узнав о многомиллионных премиях, предложили отдать часть денег на восстановление домов или просто поменяться с пострадавшими своим жильём.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня. Из-за сильных ливней уровень воды в реках повысился, и они вышли из берегов. Известно о 25 погибших и восьми пропавших без вести. ЧП затронуло 107 населённых пунктов. Там было затоплено 10,8 тысячи жилых домов, в которых проживают 34 188 человек. Наибольшие разрушения пережил Тулун, где поток воды уносил даже дома. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело из-за халатности чиновников.

В конце сентября появились слухи об отставке иркутского губернатора. Однако представители пресс-службы областного правительства утверждают, что Левченко остаётся на своём посту и работает в плановом режиме, писал News.ru.