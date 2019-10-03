Иркутские общественники обвинили чиновников в бездействии на фоне недавних сообщений о том, что губернатор Сергей Левченко расширил внутренний фонд оплаты труда сотрудников администрации на сумму 336 млн рублей.
Глава региона таким образом решил премировать чиновников, которые более трёх месяцев трудились без выходных в подтопленных районах, сообщает
По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ Сергея Апановича, некоторые главы муниципальных образований просто прятались от своих жителей.
Бабушки, пожилые женщины с детьми, мужчины говорят: так мы своего главу муниципального образования в глаза не видели, — отметил Апанович.
Ситуация привлекла внимание Контрольно-счётной палаты (КСП) Иркутской области. Аудитора КСП Ксению Корень настораживает факт, что человек может приехать на один день в зону ликвидации последствий паводка и уже будет иметь возможность претендовать на эту премию.
Не все государственные гражданские служащие всем составом выезжали. То есть это какая-то часть. А фонд был рассчитан от всей штатной численности органа, — заявила она.
Местные жители, узнав о многомиллионных премиях, предложили отдать часть денег на восстановление домов или просто поменяться с пострадавшими своим жильём.
Паводок в Иркутской области начался в конце июня. Из-за сильных ливней уровень воды в реках повысился, и они вышли из берегов. Известно о 25 погибших и восьми пропавших без вести. ЧП затронуло 107 населённых пунктов. Там было затоплено 10,8 тысячи жилых домов, в которых проживают 34 188 человек. Наибольшие разрушения пережил Тулун, где поток воды уносил даже дома. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело из-за халатности чиновников.
В конце сентября появились слухи об отставке иркутского губернатора. Однако представители пресс-службы областного правительства утверждают, что Левченко остаётся на своём посту и работает в плановом режиме, писал News.ru.
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