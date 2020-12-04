Ирину Антонову похоронили с воинскими почестями в Москве

https://static.news.ru/photo/ff4513fc-361e-11eb-b690-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Похороны президента Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирины Антоновой, скончавшейся 30 ноября в возрасте 98 лет, состоялись 4 декабря на Новодевичьем кладбище в Москве.

Антонова была полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», поэтому похороны прошли с воинскими почестями, передаёт ТАСС.

Церемония состоялась с участием почётного караула и военного оркестра. Проститься с президентом музея пришли друзья и коллеги.

3 декабря в последний путь Антонову проводили и в стенах родного учреждения. Мероприятие было закрытым из-за сложной эпидемиологической ситуации на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Сначала с бывшим руководителем простился коллектив музея, после почтить память смогли близкие друзья и коллеги покойной.

15 ноября Антонову госпитализировали в больницу имени Виноградова с подозрением на инсульт после приступа, который случился с ней дома. Через 11 дней у женщины выявили коронавирус и перевели в больницу в Коммунарке. Состояние Антоновой оценивалось как тяжёлое, поэтому её подключили к аппарату ИВЛ. Врачам не удалось спасти президента музея — она умерла вечером 30 ноября.

Ирина Антонова являлась директором Пушкинского музея с 1961 по 2013 год, после была назначена его президентом. Антонова — доктор искусствоведения, почётный доктор РГГУ, член Российской академии образования, Российской академии художеств. На её счету множество наград. Она, в частности, является одной из восьми женщин — полных кавалеров ордена «За заслуги перед Отечеством». Была награждена орденом Почётного легиона, командор французского ордена Искусства и литературы, командор ордена «За заслуги перед Итальянской Республикой», писал NEWS.ru.