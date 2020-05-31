Иран решил не отправлять чёрные ящики сбитого Boeing на Украину

Чёрные ящики сбитого над Ираном украинского Boeing не отправятся на Украину. Такое решение было принято, поскольку Киев задержал ответ на предложения Тегерана.
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Boeing 737 Международных авиалиний Украины потерпел крушение 8 января 2020 года вскоре после вылета из Тегерана. Генштаб вооружённых сил Ирана заявил, что воздушное судно было сбито расчётом ПВО по ошибке. Погибли 176 человек, среди которых — граждане Швеции, Великобритании, Афганистана, Германии, Ирана и Украины.
Как писал NEWS.ru, Иран предложил семьям граждан Украины, погибших при крушении Boeing 737 под Тегераном, компенсации в размере $80 тысяч. Украинский президент Владимир Зеленский посчитал эту сумму недостаточной.
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