16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Иностранные студенты не могут въехать в Россию из-за пандемии

17:15, 04 декабря 2020

Одним из приоритетов для российских вузов является обучение иностранных студентов. В этой связи особенно остро встаёт проблема закрытия границ из-за пандемии — и, соответственно, невозможности студентов въехать на территорию России.

Одной из болевых точек является обучение иностранных студентов, поскольку в российских вузах обучается сегодня больше 300 тысяч иностранных студентов и примерно треть из них по разным причинам не может въехать в Российскую Федерацию, — заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Фальков провёл встречу со студентами из-за границы. В ней также приняли участие представители профильных департаментов Минобрнауки, члены Международного координационного совета выпускников учебных заведений и московского филиала Ассоциации иностранных студентов.

Валерий Фальков пояснил, что эта ситуация не является уникальной, так как с аналогичной проблемой столкнулись университеты во всех странах мира. По его словам, российские вузы организовали удалённое обучение для иностранцев, но эту систему сложно назвать эффективной из-за разницы в часовых поясах и отсутствия устойчивой связи.

По словам министра, власти РФ принимают меры для поддержки иностранных студентов. В частности, в общежитиях, где они проживают, введены дополнительные рабочие места, улучшилось качество интернет-соединения. Фальков подчеркнул, что необходимо активное вовлечение в работу представителей ассоциаций иностранных студентов.

Ранее NEWS.ru писал, что суд назначил для Московского государственного технического университета имени Баумана административное наказание за нарушение антикоронавирусных мер. Вуз оштрафован на 500 тысяч рублей.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео