Иностранные студенты не могут въехать в Россию из-за пандемии

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Одним из приоритетов для российских вузов является обучение иностранных студентов. В этой связи особенно остро встаёт проблема закрытия границ из-за пандемии — и, соответственно, невозможности студентов въехать на территорию России.

Одной из болевых точек является обучение иностранных студентов, поскольку в российских вузах обучается сегодня больше 300 тысяч иностранных студентов и примерно треть из них по разным причинам не может въехать в Российскую Федерацию, — заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, чьи слова приводит пресс-служба ведомства.

Фальков провёл встречу со студентами из-за границы. В ней также приняли участие представители профильных департаментов Минобрнауки, члены Международного координационного совета выпускников учебных заведений и московского филиала Ассоциации иностранных студентов.

Валерий Фальков пояснил, что эта ситуация не является уникальной, так как с аналогичной проблемой столкнулись университеты во всех странах мира. По его словам, российские вузы организовали удалённое обучение для иностранцев, но эту систему сложно назвать эффективной из-за разницы в часовых поясах и отсутствия устойчивой связи.

По словам министра, власти РФ принимают меры для поддержки иностранных студентов. В частности, в общежитиях, где они проживают, введены дополнительные рабочие места, улучшилось качество интернет-соединения. Фальков подчеркнул, что необходимо активное вовлечение в работу представителей ассоциаций иностранных студентов.

Ранее NEWS.ru писал, что суд назначил для Московского государственного технического университета имени Баумана административное наказание за нарушение антикоронавирусных мер. Вуз оштрафован на 500 тысяч рублей.