Въезд в Москву предложили сделать платным Новая мера для борьбы с пробками. Она показала свою эффективность в крупнейших мегаполисах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Можно решить множество общественно значимых проблем, увеличивая поступления в госбюджет. Такая мера поможет развить инфраструктуру городов, улучшить социальную сферу. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов подготовил новую серию предложений для пополнения казны. Итоговый вклад в госбюджет составит минимум 2,019 трлн рублей. Одна из предложенных мер — ввести «сбор против пробок». Поступления в бюджет вырастут до 90 млрд. NEWS.ru ознакомился с проектом.

Фото: Lidia Maria Veles/NEWS.ru

Согласно рейтингу TomTom Traffic Index, Москва находится в списке 10 мегаполисов мира с самыми загруженными дорогами. Еще три мегаполиса России входят в первую двадцатку: Новосибирск, Санкт-Петербург, Самара. Так называемый сбор против пробок поможет не только решить проблему дорожных заторов, но и пополнить бюджет на 90 млрд рублей.

Автор проекта предлагает установить базовый тариф в размере 100 рублей для всех, кто хочет пересечь МКАД в будние дни с 07:00 до 22:00. При этом от пошлины освобождаются: общественный транспорт, такси, мотоциклы, автомобили экстренных служб и электромобили. Для социально уязвимых слоев населения можно предусмотреть льготы и скидки. Для граждан с высокой платежеспособностью предлагается установить повышенный тариф, привязав его к мощности двигателя и году выпуска транспортного средства таким образом, что обладатели дорогих автомобилей будут платить больше, чем владельцы машин среднего класса.

Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Несмотря на колоссальные усилия правительства Москвы в постоянной модернизации транспортной системы столицы, к сожалению, как показал опыт, без искусственного принудительного снижения трафика проблему решить будет невозможно. Поскольку на подготовку и реализацию проекта могут уйти годы, а перспектив разгрузки Москвы от пробок не предвидится из-за стремительного роста транспортного потока, то действовать нужно уже сейчас. Дмитрий Давыдов автор проекта «20 идей по развитию России»

Он также предлагает выделить из бюджета средства для установки механизмов видеофиксации. Они будут интегрированы с базами данных транспортных средств и платежными системами. Деньги будут списываться со счетов. Это позволит избежать установки шлагбаумов, которые создадут помехи автотранспорту.

За счет введения «сбора против пробок» можно добиться снижения количества машин с 3,6 млн до 2,6 млн (без учета такси и спецтранспорта), отмечает автор проекта. При таком количестве автомобилей «сбор против пробок» будет генерировать оборот в среднем в 260 млн рублей в день, а ежегодно — в 64,2 млрд рублей (из расчета 247 рабочих дней в году). Около 40% будет идти на операционные расходы, значит, 60% от 64,2 млрд станут доходом — это 39 млрд рублей.

Если масштабировать сбор против пробок еще на 10 перегруженных транспортом городов по той же схеме, что и в Москве, то тогда это принесет еще 51 млрд рублей в год. Таким образом, минимальная прогнозируемая сумма годового дохода бюджета от воплощения этой идеи с учетом расходов составит 90 млрд рублей, — сообщил автор проекта.

Похожая мера хорошо себя зарекомендовала в других странах, например в Великобритании. В конце 1990-х и в начале 2000-х годов Лондон был в лидерах по пробкам в мире. В 2003 году мэрия города ввела платный въезд в центр в будни с 7 до 19 часов. Базовая стоимость проезда в центральные районы с 07:00 до 22:00 составляет 15 фунтов (1000 рублей) в день.

Доход от «сбора против пробок» инвестируется в развитие транспортной инфраструктуры города, которая сейчас является одной из лучших в мире. Мегаполис занимает 49-е место в рейтинге TomTom Traffic Index.

Плата за въезд в центр города с 2012 года введена в Милане. Сбор составляет от €5 (305 рублей) и взимается в будние дни с 07:30 до 19:30. Для жителей платных районов сбор составляет €2 (122 рубля), а с автомобилей, оснащенных гибридными или электрическими двигателями, не взимается.

Одним из последних примеров города, который вводит платный въезд, является Тель-Авив: власти Израиля приняли указ, согласно которому городу дается 30 месяцев на детальную разработку проекта и установку необходимой инфраструктуры, и в 2024 году проезд в городе станет платным.

Сделать платный въезд в Москву — теоретически такое возможно. Мера может оказать положительное влияние на транспортный поток, сообщил NEWS.ru председатель Московского регионального отделения «Комитета по защите прав автомобилистов» Николай Казанцев.

Автор проекта обратился с законодательной инициативой в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Ему ответил советник руководителя ведомства Владимир Макаров.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Он сообщил, что предложение автора проекта противоречит действующему российскому законодательству. Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Автор проекта отмечает: именно поэтому необходимо обратить внимание на факт, что автомобилисты чрезвычайным скоплением в городе создают угрозу не только своему здоровью, но и здоровью всего населения Москвы. Он надеется на законодательную поддержку своих предложений со стороны государства.