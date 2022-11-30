Можно решить множество общественно значимых проблем, увеличивая поступления в госбюджет. Такая мера поможет развить инфраструктуру городов, улучшить социальную сферу. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов подготовил новую серию предложений для пополнения казны. Итоговый вклад в госбюджет составит минимум 2,019 трлн рублей. Одна из предложенных мер — ввести «сбор против пробок». Поступления в бюджет вырастут до 90 млрд. NEWS.ru ознакомился с проектом.
Согласно рейтингу TomTom Traffic Index, Москва находится в списке 10 мегаполисов мира с самыми загруженными дорогами. Еще три мегаполиса России входят в первую двадцатку: Новосибирск, Санкт-Петербург, Самара. Так называемый сбор против пробок поможет не только решить проблему дорожных заторов, но и пополнить бюджет на 90 млрд рублей.
Автор проекта предлагает установить базовый тариф в размере 100 рублей для всех, кто хочет пересечь МКАД в будние дни с 07:00 до 22:00. При этом от пошлины освобождаются: общественный транспорт, такси, мотоциклы, автомобили экстренных служб и электромобили. Для социально уязвимых слоев населения можно предусмотреть льготы и скидки. Для граждан с высокой платежеспособностью предлагается установить повышенный тариф, привязав его к мощности двигателя и году выпуска транспортного средства таким образом, что обладатели дорогих автомобилей будут платить больше, чем владельцы машин среднего класса.
Несмотря на колоссальные усилия правительства Москвы в постоянной модернизации транспортной системы столицы, к сожалению, как показал опыт, без искусственного принудительного снижения трафика проблему решить будет невозможно. Поскольку на подготовку и реализацию проекта могут уйти годы, а перспектив разгрузки Москвы от пробок не предвидится из-за стремительного роста транспортного потока, то действовать нужно уже сейчас.
Он также предлагает выделить из бюджета средства для установки механизмов видеофиксации. Они будут интегрированы с базами данных транспортных средств и платежными системами. Деньги будут списываться со счетов. Это позволит избежать установки шлагбаумов, которые создадут помехи автотранспорту.
За счет введения «сбора против пробок» можно добиться снижения количества машин с 3,6 млн до 2,6 млн (без учета такси и спецтранспорта), отмечает автор проекта. При таком количестве автомобилей «сбор против пробок» будет генерировать оборот в среднем в 260 млн рублей в день, а ежегодно — в 64,2 млрд рублей (из расчета 247 рабочих дней в году). Около 40% будет идти на операционные расходы, значит, 60% от 64,2 млрд станут доходом — это 39 млрд рублей.
Если масштабировать сбор против пробок еще на 10 перегруженных транспортом городов по той же схеме, что и в Москве, то тогда это принесет еще 51 млрд рублей в год. Таким образом, минимальная прогнозируемая сумма годового дохода бюджета от воплощения этой идеи с учетом расходов составит 90 млрд рублей, — сообщил автор проекта.
Похожая мера хорошо себя зарекомендовала в других странах, например в Великобритании. В конце 1990-х и в начале 2000-х годов Лондон был в лидерах по пробкам в мире. В 2003 году мэрия города ввела платный въезд в центр в будни с 7 до 19 часов. Базовая стоимость проезда в центральные районы с 07:00 до 22:00 составляет 15 фунтов (1000 рублей) в день.
Доход от «сбора против пробок» инвестируется в развитие транспортной инфраструктуры города, которая сейчас является одной из лучших в мире. Мегаполис занимает 49-е место в рейтинге TomTom Traffic Index.
Плата за въезд в центр города с 2012 года введена в Милане. Сбор составляет от €5 (305 рублей) и взимается в будние дни с 07:30 до 19:30. Для жителей платных районов сбор составляет €2 (122 рубля), а с автомобилей, оснащенных гибридными или электрическими двигателями, не взимается.
Одним из последних примеров города, который вводит платный въезд, является Тель-Авив: власти Израиля приняли указ, согласно которому городу дается 30 месяцев на детальную разработку проекта и установку необходимой инфраструктуры, и в 2024 году проезд в городе станет платным.
Сделать платный въезд в Москву — теоретически такое возможно. Мера может оказать положительное влияние на транспортный поток, сообщил NEWS.ru председатель Московского регионального отделения «Комитета по защите прав автомобилистов» Николай Казанцев.
Автор проекта обратился с законодательной инициативой в департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Ему ответил советник руководителя ведомства Владимир Макаров.
Он сообщил, что предложение автора проекта противоречит действующему российскому законодательству. Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Автор проекта отмечает: именно поэтому необходимо обратить внимание на факт, что автомобилисты чрезвычайным скоплением в городе создают угрозу не только своему здоровью, но и здоровью всего населения Москвы. Он надеется на законодательную поддержку своих предложений со стороны государства.