Инфекционист спрогнозировал будущее коронавируса

Врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что коронавирус в будущем из-за мутаций, скорее всего, будет вызывать более длительное течение болезни, однако летальность от него вряд ли увеличится, сообщает РИА Новости.

Скорее всего, будет хронизация процесса, более длительные лонг-ковиды, более выраженные постковидные синдромы, то есть инвалидизация человека, вероятнее всего, будет больше, но не летальность, — отметил инфекционист.

Он добавил, что в течение полугода может появиться новый изменённый вариант коронавируса, который станет причиной новой волны заболеваний. Сейчас людям очень важно сделать прививку, поскольку вакцинация среди прочего спасает и от мутаций смертоносной инфекции, подчеркнул Тимаков.

Ранее стало известно, что учёные выявили взаимосвязь между злоупотреблением спиртным и заражением коронавирусом. Оказалось, что у тех, кто злоупотребляет алкоголем, шансы заразиться вирусом выше, чем у непьющих. Результаты исследования были получены в ходе наблюдения за студентами, проживающими в кампусе Индианского университета.