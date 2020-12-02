Инфекционист рассказал, когда удастся остановить коронавирус 

https://static.news.ru/photo/7c693c92-3547-11eb-968a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве скоро будет достигнут такой уровень иммунной прослойки, который позволит контролировать эпидемию коронавируса. Такое мнение высказал доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

По словам эксперта, ожидать снижения новых случаев COVID-19 можно или с вакцинацией, или когда коллективный иммунитет будет достаточным, чтобы предотвратить дальнейшее распространение цепочки заболеваний.

Достаточным коллективный иммунитет считается тогда, когда его уровень равняется 60% и выше. При этом Вознесенский напомнил, что дифтерию в 1990-х годах удалось остановить только при иммунной прослойке выше 95%.

В крупных городах иммунная прослойка выше, чем в мелких поселениях. Поэтому однозначно сказать, когда это будет, я не берусь, — сообщил РИА Новости эксперт.

Он заявил, что недавно мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице иммунная прослойка сформировалась примерно на уровне 50%. Поэтому есть вероятность того, что в скором времени будет достигнуто процентное соотношение, которое позволит контролировать пандемию.

Ранее президент Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию россиян от коронавируса со следующей недели (7–13 декабря). В первую очередь прививку получат врачи и учителя.

По последним данным, в России вновь обновлён рекорд по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как сообщил оперштаб по борьбе с распространением COVID-19, на утро 3 декабря, за сутки коронавирусом заболели 28 145 человек. Таким образом, за прошедшие 24 часа зафиксирован резкий рост заболеваемости. Для сравнения, накануне суточный прирост заразившихся составил 25 345 человек. Увеличилось, однако, и количество выздоровевших - 29 502 пациента. Кроме того, по сравнению с предыдущими сутками, снизилась смертность - оперштаб сообщает о 554 скончавшихся от коронавируса. В общей сложности, с начала пандемии, которая была объявлена в марте, в России выявлено 2 375 546 случая заболевания COVID-19. 1 859 851 человек вылечился, также зафиксировано 41 607 летальных случаев, писал NEWS.ru.