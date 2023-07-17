«Ковид никто не отменял»: врач о лечении коронавируса Инфекционист Поздняков посоветовал соблюдать лечебный режим при заражении коронавирусом

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При заражении коронавирусом сейчас заболевшему следует соблюдать лечебно-охранительный режим и при необходимости принимать симптоматические средства, а также пить больше жидкости, посоветовал врач-инфекционист Андрей Поздняков. В беседе с aif.ru он уточнил, что не стоит контактировать с другими людьми. В случае, если болезнь затягивается или протекает на фоне тяжелой патологии следует сразу обратиться к врачу. Специалист отметил, что «ковид никто не отменял».

Единичные тяжелые случаи бывают, но в массе ковид протекает нетяжело. Однако нетяжело — это не значит легко и без последствий. <...> И длительный ковид, и постковидный синдром, к сожалению, никто не отменял, — пояснил врач.

Поздняков пояснил, что большинство пациентов сталкиваются с коронавирусной инфекцией в стертой форме, не берут больничный и переносят вирус в популяцию. Инфекционист подчеркнул, что бывают единичные тяжелые случаи, но по большей части заболевание протекает нетяжело. При этом существует риск столкнуться с проблемами ЖКТ, когнитивными нарушениями и постковидным синдромом.

Врач уточнил, что сейчас главная мера профилактики — избегание контактов с явно больными людьми с респираторной инфекцией. Поздняков отметил, что это касается любого заболевания. Инфекционист не исключает новый подъем заболеваемости, который пройдет незамеченным из-за отсутствия особой симптоматики, если вирус не мутирует.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова ранее заявила, что подъем заболеваемости коронавирусом в России может начаться осенью. Она также добавила, что в настоящее время специалисты надеются на то, что вирус «нашел свое место в сезонности».