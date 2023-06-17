Россиян предупредили, когда начнется рост заболеваемости COVID-19 Попова: подъем заболеваемости ковидом ожидается осенью, он может быть больше весеннего

Фото: Rober Solsona/Keystone Press Agency/Global Look Press

Подъем заболеваемости коронавирусом в России может начаться осенью. Предполагается, что он будет сильнее весеннего. Об этом в интервью РИА Новости сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она подчеркнула, что сейчас рассматриваются все возможные сценарии развития ситуации.

Мы предполагаем подъем в целом, который мы тоже прогнозировали, был, но незаметный. Течение болезни было лёгким, так что люди зачастую не обращались к медикам. Мы предполагаем, что осенью он придёт к нам снова, в большем количестве, чем сегодня, но также очень надеемся, что вирус не будет значимым для состояния здоровья, будет проходить легко, но это зависит только от него самого, насколько он мутирует, — сказала Попова.

Она также добавила, что в настоящее время специалисты надеются на то, что вирус «нашел свое место в сезонности».

Ранее профессор кафедры вирусологии Института имени Белозерского МГУ биолог Алексей Аграновский рассказал о том, что снижение смертности от коронавируса почти вдвое за последние четыре недели объясняется низкой патогенностью сегодняшних штаммов. Он уточнил, что распространенные штаммы группы «омикрон», несмотря на свою многочисленность, отличаются малой патогенностью по сравнению с «дельтой» или нулевым уханьским штаммом.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины Александр Чепурнов рассказал, что в России наблюдается рост заболеваемости метапневмовирусом человека (Human metapneumovirus, hMPV), однако опасаться возникновения новой эпидемии не стоит.