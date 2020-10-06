Инфекционист посоветовал не увозить детей из столицы на каникулы

https://static.news.ru/photo/c661a458-07c8-11eb-8c00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителям Москвы не следует увозить из столицы своих детей во время школьных каникул, поскольку это повышает риск заражения коронавирусом. Такого мнения придерживается профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев.

Он пояснил, что школьников отправили на каникулы на две недели для снижения социальных контактов и вероятности инфицирования COVID-19. Разъезды же приведут к увеличению этих контактов и росту среди детей носителей вируса.

Мне кажется, это нецелесообразно, — сказал эксперт ТАСС.

Ранее стало известно, что власти столицы решили приостановить на срок с 9 по 18 октября бесплатный и льготный проезд школьников в общественном транспорте. Кроме того, до 28 октября приостанавливается действие соцкарт лиц в возрасте старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Эти меры призваны сдержать распространение коронавируса.

Как писал NEWS.ru, Москва приблизилась к пиковым показателям середины весны по коронавирусу. За минувшие сутки в столице было зафиксировано 4082 новых случая заражения и госпитализированы 1049 заболевших. Коэффициент распространения инфекции в Москве на сегодняшний день составляет 1,42. Эксперты полагают, что вторая волна COVID-19 в столице может быть в два-три раза сильнее весенней.