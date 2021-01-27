Инфекционист: около 50% жителей Москвы уже не восприимчивы к COVID-19

https://static.news.ru/photo/e400e4f4-607b-11eb-bd77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около 50% жителей столицы уже не восприимчивы к коронавирусу, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, в разных регионах показатели восприимчивости граждан к COVID-19 различаются — где-то их 50–60%, а где-то только 30–40%.

По Москве официальной статистики по данным таким нет. Но видя, как болеют, и если посмотрим вокруг, кто у нас заболел и проконтактировал, я думаю, 50% в Москве точно есть, если не больше, — сообщил он в комментарии для РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о снятии в столице ряда ограничений, связанных с коронавирусом. В частности, удалённая работа больше не является обязательной. По его словам, пандемия идёт на спад, что обязывает столичное правительство создать условия для максимально быстрого восстановления экономики.

За прошедшие сутки в России зафиксировали 17 741 новый случай коронавируса в 85 регионах. Общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 3 774 672. Москва, где за прошедшие сутки выявили 1837 заболевших коронавирусом, остаётся на первом месте по заболеваемости. Следом идут Санкт-Петербург — 1813 новых случаев (всего 325 032) и Подмосковье — 928 заражённых (всего 188 608).