https://static.news.ru/photo/63cb1c4c-2f2f-11ea-9299-fa163e074e61_660.jpg Юрий Лужков Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Союз друзей Болгарии направил Владимиру Путину письмо, в котором просит присвоить имя Лужкова основанному им под Варной санаторию. Это оздоровительный комплекс «Камчия» на черноморском побережье.

Прошение поддержал бывший посол России в Болгарии и председатель общественной организации Анатолий Потапов, который пояснил, что санаторий «Камчия» был создан в начале 2000-х по инициативе мэра Москвы. Комплекс по-прежнему является частью правительственной собственности столицы, сообщает KP.RU.

Гостями комплекса за время его существования стали десятки тысяч ветеранов и молодых жителей Москвы. Здесь не только отдыхают, но и реализуют образовательные программы для детей и подростков, которые общаются с болгарскими сверстниками.

В «Камчии» постоянно проходят встречи молодых писателей России и Болгарии, фестивали талантливой молодёжи. О поездках в санаторий в последнее время вспоминал и Юрий Лужков. Поэтому дать санаторию его имя и увековечить память первого столичного мэра было бы очень уместным, считает Потапов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин обратился к мэрии Москвы и правительству страны с просьбой внести предложения о том, как увековечить память скончавшегося 10 декабря экс-мэра столицы Юрия Лужкова.