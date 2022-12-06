Иммунолог рассказал, для кого особенно опасны осложнения от свиного гриппа Иммунолог Жемчугов: для пожилых и людей с болезнями сердца осложнения после гриппа особенно опасны

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Некоторым группам граждан при заболевании свиным гриппом стоит задуматься о госпитализации, рассказал «Невским новостям» врач-иммунолог Владислав Жемчугов. По его словам, пожилым и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит переносить болезнь под наблюдением врачей, так как в их случае возможные осложнения могут привести к наиболее серьезным последствиям. Специалист уточнил, что речь идет о таких последствиях, как пневмония, а также поражение внутренних органов — сердца, почек, головного мозга. Также эксперт отметил, что одновременное заболевание COVID-19 и гриппом может утяжелить течение последнего.

Из более частых осложнений: пневмония, поражение почек, сердца и головного мозга. Ковид сейчас легкий, он может вызвать утяжеление течения гриппа, — подчеркнул Жемчугов.

Осложнения после гриппа в особо запущенных случаях способны привести к летальному исходу также и у беременных женщин и у пациентов до 30 лет с диабетом, избыточным весом и ослабленным иммунитетом, уточнило издание. Осложнения также способны привести к тяжелой инвалидности.

Профессор Петр Чумаков ранее рассказал, что заболеваемость гриппом в этом сезоне может вырасти в полтора-два раза из-за того, что коллективный иммунитет населения к нему снизился из-за COVID-19. Он уточнил, что коронавирус во время пандемии вытеснил грипп, из-за чего эпидемии этого заболевания длительное время не случались, что негативно сказалось на иммунитете россиян. Также эксперт отметил, что из-за COVID-19 сейчас много детей, которые никогда не болели гриппом, а потому они легче им заражаются и тяжелее его переносят.