Российский иммунолог оценил необходимость нового локдауна

В новом локдауне нет смысла, поскольку ситуация с коронавирусом в России не тяжёлая. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, сообщает РИА Новости.

По словам специалиста, локдaун нужно вводить в начале эпидемии. Кроме того, данная мера не сможет ограничить распрострaнение инфекции, так как менее половины населения страны ещё не контактировало с вирусом, уточнил Жeмчугов.

Можно тогда затормозить [эпидемию], то есть уменьшить количество заболевших в день, чтобы справились учреждения здравоохранения, — цитирует его агентство.

Таким образом он прокомментировал предложение главы партии «Яблоко» Николая Рыбакова ввести нерабочие дни и принять ряд мер поддержки экономики и граждан.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что условия пандемии требуют достаточно жёстких мер от властей и ответственности граждан в плане вакцинации. По его мнению, необходимо адаптироваться к чрезвычайной ситуации и подстроить жизнь под те условия, которые диктует пандемия.