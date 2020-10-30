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Ильхам Алиев объявил о новых занятых населённых пунктах в Карабахе

14:43, 30 октября 2020
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Операция ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе успешно продолжается. Президент республики Ильхам Алиев объявил о том, что заняты ещё ряд селений.

Азербайджанская армия освободила от оккупации девять селений в Зангиланском, Джебраильском и Губадлинском районах Азербайджана. Об этом написал в своём Twitter-аккаунте глава республики.

Победоносная азербайджанская армия освободила от оккупации в Джебраильском районе селения Худавердили, Гурбантепе, Шахвеледли, Хубъярлы, в Зангиланском районе — Аладин, Веджнели, в Губадлинском районе — Кавдадыг, Мемер, Моллалы! Да здравствуют Вооруженные Силы Азербайджана! Карабах — это Азербайджан! — пишет Алиев.

Ранее NEWS.ru писал, что Баку намерен обратиться в Европейский суд по правам человека и другие правозащитные организации с обвинениями в адрес руководства Армении из-за обстрелов гражданских объектов и преднамеренного убийства мирных жителей

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

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