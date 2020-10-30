Ильхам Алиев объявил о новых занятых населённых пунктах в Карабахе

https://static.news.ru/photo/bdb8d6be-1aa6-11eb-b9be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Операция ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе успешно продолжается. Президент республики Ильхам Алиев объявил о том, что заняты ещё ряд селений.

Азербайджанская армия освободила от оккупации девять селений в Зангиланском, Джебраильском и Губадлинском районах Азербайджана. Об этом написал в своём Twitter-аккаунте глава республики.

Победоносная азербайджанская армия освободила от оккупации в Джебраильском районе селения Худавердили, Гурбантепе, Шахвеледли, Хубъярлы, в Зангиланском районе — Аладин, Веджнели, в Губадлинском районе — Кавдадыг, Мемер, Моллалы! Да здравствуют Вооруженные Силы Азербайджана! Карабах — это Азербайджан! — пишет Алиев.

Victorious Armed Forces of Azerbaijan have liberated Khudaverdili, Gurbantepe, Shahveledli and Khubyarli villages of Jabrayil, Aladin and Vejneli villages of Zengilan, Kavdadig, Memer and Mollali villages of Gubadli. Long live Azerbaijanâs Armed Forces! Karabakh is Azerbaijan! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 30, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что Баку намерен обратиться в Европейский суд по правам человека и другие правозащитные организации с обвинениями в адрес руководства Армении из-за обстрелов гражданских объектов и преднамеренного убийства мирных жителей

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.