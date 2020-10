Ильхам Алиев объявил о новых занятых населённых пунктах в Карабахе

Азербайджанская армия освободила от оккупации девять селений в Зангиланском, Джебраильском и Губадлинском районах Азербайджана. Об этом написал в своём Twitter-аккаунте глава республики.

Victorious Armed Forces of Azerbaijan have liberated Khudaverdili, Gurbantepe, Shahveledli and Khubyarli villages of Jabrayil, Aladin and Vejneli villages of Zengilan, Kavdadig, Memer and Mollali villages of Gubadli. Long live Azerbaijan’s Armed Forces! Karabakh is Azerbaijan!