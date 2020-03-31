https://static.news.ru/photo/db0407e6-7369-11ea-aa7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 3 апреля совершит принесение иконы Божьей Матери «Умиление» с места её пребывания в Крестовом Владимирском храме патриаршей резиденции в Чистом переулке в Богоявленский собор Москвы.

Патриарх <...> начнёт объезд вокруг города Москвы с иконой Божией Матери «Умиление» <...> и прибудет со святыней в Богоявленский кафедральный Елоховский собор, — цитирует «Интерфакс» сообщение отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Вечером того же дня в Елоховском соборе начнётся утреня праздника Похвалы Пресвятой Богородицы. Отмечается, что перед иконой Божией Матери «Умиление» молился святой преподобный Серафим Саровский.

Как писал NEWS.ru, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих игнорировать высказывания священников, выступающих против соблюдения карантинных мер и санитарно-гигиенических предписаний властей. Глава РПЦ также попросил граждан не посещать храмы и остаться дома из-за пандемии коронавирусной инфекции.