Предложение по созданию центра обучения хищных птиц, которые будут задействоваться в борьбе с чайками в аэропортах, одобрила глава комиссии Мосгордумы Инна Святенко.
По её словам, такой метод избавления окрестностей аэропортов от скоплений пернатых является наиболее естественным и эффективным. Он вызывает у птиц устойчивую реакцию избегания, основанную на инстинктах, которые выработаны в ходе эволюции.
Святенко добавила, что практика использования ловчих птиц для защиты аэропортов от других пернатых получила широкое распространение в мире, сообщает АГН «
Как ранее писал News.ru, предложение по созданию обучающего центра для хищных птиц высказал руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин. Он отметил. что воспитанники центра могут быть также задействованы в охране зернохранилищ, комбикормовых заводов, различных сельхозобъектов.