https://static.news.ru/photo/3b420308-c012-11e9-b4bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Предложение по созданию центра обучения хищных птиц, которые будут задействоваться в борьбе с чайками в аэропортах, одобрила глава комиссии Мосгордумы Инна Святенко.

По её словам, такой метод избавления окрестностей аэропортов от скоплений пернатых является наиболее естественным и эффективным. Он вызывает у птиц устойчивую реакцию избегания, основанную на инстинктах, которые выработаны в ходе эволюции.

Святенко добавила, что практика использования ловчих птиц для защиты аэропортов от других пернатых получила широкое распространение в мире, сообщает АГН « Москва ».

Как ранее писал News.ru, предложение по созданию обучающего центра для хищных птиц высказал руководитель проекта «Орнитарий» в парке «Сокольники» Вадим Мишин. Он отметил. что воспитанники центра могут быть также задействованы в охране зернохранилищ, комбикормовых заводов, различных сельхозобъектов.