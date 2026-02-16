Зимняя Олимпиада — 2026
Идеальная альтернатива хлебу: мягкие чесночные ватрушки с творожно-сырным кремом. Настоящая находка для ПП

Секрет идеальной текстуры таких ватрушек — в том, чтобы начинка не пеклась, а томилась. Выключенная, но еще горячая духовка за 10 минут не высушит творог, а нежно прогреет его, позволив сыру лишь слегка «подтаять» и сплавиться с зеленью. Результат — кремовая, почти суфлейная середина внутри хрустящей чесночной корзинки.

Для теста смешиваем 200 г творога 2% с одним яйцом, добавляем 60 г рисовой муки, половину чайной ложки разрыхлителя, половину чайной ложки сушеного чеснока и соль по вкусу. Тщательно вымешиваем однородное тесто. Делим его на три части, формируем шарики, а из каждого шарика делаем лепешку с высокими бортиками и углублением посередине. Выпекаем заготовки в разогретой до 180°C духовке 15-20 минут до легкого румянца. Пока основа печется, готовим начинку: натираем на терке 60 г маложирного сыра, мелко рубим 20 г свежей петрушки. Смешиваем сыр и зелень со 120 г мягкого творога 0%, добавляем еще половину чайной ложки сушеного чеснока и соль по вкусу, хорошо перемешиваем. Достаем пропеченные основы из духовки и выключаем в ней нагрев. Аккуратно заполняем каждую ватрушку творожно-сырной начинкой с зеленью и возвращаем их в выключенную, но еще горячую духовку примерно на 10 минут. Это позволит начинке прогреться и стать нежной, не пересушиваясь.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

