ИБ-эксперт раскрыл, как уберечься от мошенников в преддверии Нового года ИБ-эксперт Власов призвал не открывать файлы, присланные с незнакомых номеров

Чтобы не стать жертвой мошенников, активизировавшихся в преддверии Нового года, нужно игнорировать любые файлы, присланные с незнакомых номеров, заявил «Вечерней Москве» эксперт по информационной безопасности Александр Власов. Он призвал с осторожностью относиться даже к тому, что отправляют близкие, ведь их аккаунты могли взломать.

Не открывайте никакие вложенные файлы, которые вам присылают незнакомые номера и аккаунты. Это единственное противоядие. Кто бы вам что ни прислал, и как бы вам ни хотелось. Особенно если там написано: «Откройте, вам подарок». Неизменная страсть россиян к халяве вечно их подводит под монастырь, — предупредил Власов.

При получении сообщений с просьбой перевести деньги, нужно посоветоваться с кем-то из доверенных людей. Если не обсудить ситуацию с посторонним лицом, риск стать жертвой преступников кратно увеличивается, отметил эксперт.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что мошенники начали чаще звонить школьникам под предлогом срочной диспансеризации. Представляясь врачами, они пытаются узнать персональные данные детей — от контактной информации до паспортной.