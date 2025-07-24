И жара, и морозы нипочем! Морозостойкое чудо с махровыми соцветиями!

Аквилегия «Ред Барлоу» — роскошный многолетник для ленивых садоводов. Этот сорт водосбора покорит вас своими пышными махровыми цветами насыщенного рубинового оттенка. Высота растения достигает 70–80 см, что делает его идеальным выбором для среднего плана цветников. Главное преимущество «Ред Барлоу» — её удивительная неприхотливость. Она прекрасно чувствует себя в тенистых уголках сада, где многие другие растения отказываются цвести.

Цветение начинается в июне и продолжается несколько недель, превращая ваш сад в настоящий сказочный уголок. После цветения ажурная листва сохраняет декоративность до осени. Растение морозостойкое, не требует укрытия на зиму и прекрасно переносит наши суровые зимы. К почвам нетребовательна — главное, чтобы не было застоя воды.

Особенно эффектно эта аквилегия смотрится в сочетании с хостами, папоротниками и декоративными злаками. Её тёмно-красные цветы создают потрясающий контраст с зеленью листвы. Размножается легко — как делением куста, так и семенами, хотя махровые формы могут не передавать все признаки при семенном размножении.

Это идеальный выбор для тех, кто хочет добавить в сад благородных оттенков и изысканности без особых хлопот.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий. Этот потрясающий контраст создает настоящее волшебство в ландшафте!