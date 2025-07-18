Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 июля 2025 в 19:28

Хычины с сыром — кавказское чудо на вашей сковороде!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт кавказских хычинов с картофелем и сыром позволит вам приготовить невероятно вкусные лепешки, которые тают во рту. Нежное тесто и ароматная начинка делают это блюдо идеальным для семейного ужина или встречи с друзьями.

Почему стоит попробовать этот рецепт?

  • Аутентичный кавказский вкус
  • Нежная текстура теста
  • Сбалансированная сырно-картофельная начинка
  • Быстрое приготовление
  • Универсальность — можно подавать как основное блюдо или закуску

Ингредиенты

Для теста:

  • мука пшеничная — 380 г;
  • кефир — 300 мл;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • соль — щепотка.

Для начинки:

  • адыгейский сыр — 250 г;
  • картофель отварной — 250 г;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • сливочное масло — 100 г.

Пошаговый рецепт

  1. Приготовьте тесто: смешайте кефир с содой и солью, постепенно добавляйте муку. Вымешивайте 5--7 минут, затем дайте отдохнуть 20--30 минут.
  2. Для начинки разомните горячий картофель с сыром и чесноком до однородной массы.
  3. Разделите тесто и начинку на равные части (8--10 порций).
  4. Каждую порцию теста раскатайте в лепешку, положите начинку, защипните края.
  5. Аккуратно раскатайте лепешку с начинкой до тонкого состояния.
  6. Обжарьте на сухой сковороде с двух сторон до золотистого цвета.
  7. Горячие хычины обильно смажьте сливочным маслом и сложите стопкой.

Советы для идеальных хычинов

  • Используйте хорошо разогретую сковороду.
  • Раскатывайте лепешки аккуратно, чтобы не порвать тесто.
  • Для более пикантного вкуса добавьте зелень в начинку.
  • Подавайте сразу после приготовления.
  • При необходимости можно заменить адыгейский сыр на брынзу или творог.

Эти хычины особенно хороши с кисломолочными напитками или свежими овощами. Они сохраняют вкус и при комнатной температуре, поэтому удобны для пикников.

Когда хочется удивить домашних чем-то особенным, я готовлю этот изысканный пирог. Он сочетает хрустящую основу, сочную начинку и нежнейшую сырную заливку — просто объедение!

рецепты
еда
кулинария
блюда
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, сколько медсестер в России не выдерживают и года работы
Лукашенко боится «получить по ушам» из-за ситуации с картофелем
Российские войска унизили США, уничтожив почти все Abrams на СВО
Трамп хочет усилить тарифное давление на ЕС
Пропавшую в Германии кошку спустя пять лет обнаружили в американском селе
Дерипаска подал иск против журналистов
Названа необычная цель для российских ракет «Вихрь»
«Томагавки» уже на Украине? Что доставили морем в Одессу
В США раскрыли, как ультиматум Трампа повлияет на мировой рынок нефти
Китай ответит Европе на одно решение в рамках новых санкций
В соцсетях высмеяли позолоченные апартаменты Кадышевой
В Баку заявили, что запросы задержанных россиян на медпомощь удовлетворены
МВД Уфы начало проверку после издевательств в пансионате
Россия вышла из договора о военном сотрудничестве с Германией
Киев против Мединского, «подарок» от Белоусова, новые санкции: что дальше
«Умри, но сделай»: Лукашенко жестко поставил задачи для предприятий
Разъяренные родственники пропавших солдат ВСУ вышли на Майдан
Украинский экс-министр раскрыл всю правду о Зеленском
«Сослали в отстойник». Умеров больше не глава МО: как это скажется на СВО
Куда сходить в Москве в выходные 19–20 июля: Олимпиада-80, духи и кошки
Дальше
Самое популярное
Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 17 июля: ликвидация Сырского, бои у Купянска

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне
Европа

Мобилизованный расстрелял сержантов на полигоне

Удар возмездия и окружение Красноармейска: новости СВО к утру 17 июля
Регионы

Удар возмездия и окружение Красноармейска: новости СВО к утру 17 июля

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.