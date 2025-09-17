Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 15:25

Хватит платить за тепло, которое улетучивается: сделайте так с окнами до морозов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Правильная подготовка окон к зимнему сезону позволяет значительно снизить теплопотери и поддерживать комфортную температуру в помещении. Своевременные осенние работы предотвращают появление сквозняков и образование конденсата на стеклах. Качественная герметизация оконных конструкций экономит до 20–30% тепловой энергии и сокращает расходы на отопление.

Основные мероприятия включают тщательную мойку стекол и рам для выявления микротрещин, проверку и регулировку фурнитуры для плотного прилегания створок. Уплотнительные резинки очищают и обрабатывают силиконовой смазкой для сохранения эластичности. Щели между рамой и стеной заполняют монтажной пеной или силиконовым герметиком. Для старых деревянных окон используют традиционные методы утепления — проклеивание специальным самоклеящимся уплотнителем или использование силиконовых шнуров. На время сильных морозов можно применять временное утепление по периметру рам поролоновой лентой. Важно не забывать о системе вентиляции — микроциркуляция воздуха предотвращает запотевание окон и образование плесени. Регулярное обслуживание оконных конструкций продлевает их срок службы и создает комфортный микроклимат в жилом помещении.

Ранее также сообщалось о частых ошибках, которые могут испортить весь ремонт. Уделите время проверке этих моментов и сэкономьте силы и нервы.

окна
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
