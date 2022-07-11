«Хуже уже не станет»: наказание за утечку данных призвали ужесточить Специалист по кибербезопасности Ульянов: наказание за утечку данных следует ужесточить

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Наказание за утечку личных данных в России следует ужесточить, заявил специалист по кибербезопасности Владимир Ульянов в разговоре с Lenta.ru. Проблемы в этой сфере есть уже давно, а из-за мягких штрафов за раскрытые данные компаниям невыгодно всерьез заниматься их защитой, отметил эксперт.

Думаю, еще хуже с кибербезопасностью у нас уже не станет. Утечки данных начались ведь не сегодня, просто раньше на них не обращали такого внимания. А в текущих условиях, с мягкими штрафами, информация утекает бесконтрольно, компаниям просто невыгодно внедрять серьезные средства защиты, — сказал Ульянов.

Главная причина утечек, по его мнению, — человеческий фактор: данные сливают случайно или целенаправленно, а во многих компаниях нет средств защиты от утечек изнутри. Ужесточение наказания не избавит от проблемы совсем, но замотивирует компании бороться с ней.

Ранее стало известно, что Минцифры может, наоборот, смягчить наказание для компаний за утечку персональных данных. Предполагается, что первое подобное нарушение простят, а последующее будут наказывать штрафом в размере 1% от выручки. Представители компаний настаивали на том, что на фоне экономической ситуации ужесточение ответственности за утечки только создаст дополнительные трудности для предпринимателей.