https://static.news.ru/photo/a439635c-4cd4-11ea-878c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Вице-премьер Марат Хуснуллин устроил опрос среди российских пользователей Twitter по ипотеке. Он пояснил, что таким образом хочет получить реальную информацию, а не отчётные цифры.

Соберу объем информации и буду работать по этому вопросу. Уверен, что ипотека должна быть доступнее! — написал вице-премьер.

Чиновник добавил, что всем откликнувшимся на его просьбу ответить не сможет, но предоставленные ими данные о банке, где взят кредит, первоначальном взносе, выплатах по ипотеке зафиксирует.

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Вице-премьер также попросил писать участников долевого строительства. Его интересует, как у них обстоят дела с платежами.

Ранее NEWS.ru писал, что Хуснуллин назвал преступлением ипотечную ставку в размере 9%. По его словам, необходимо разработать меры для её снижения.