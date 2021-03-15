Художник-акционист оказался в психушке за пробег голым по Красной площади

https://static.news.ru/photo/255ef70c-85a6-11eb-bad6-96000091f725_660.jpg Фото: youtube.com

Пензенский художник-акционист Илья Качаев 13 февраля разделся догола и пробежал по Красной площади. Власти объявили его сумасшедшим.

Сам 18-летний художник объяснил свою акцию желанием проверить, что будет, если в стране «скукоженных людей», в самом её сердце, на Красной площади, появится обитатель рая, не знающий стыда и злобы.

Я решил разыграть этот сюжет и выбежал голым на главную площадь страны. Свой уличный спектакль я назвал в честь одноимённого рассказа Ф. М. Достоевского («Сон смешного человека». — NEWS.ru). Вкратце — это история о забитом, разочарованном в жизни человеке, который попадает на планету открытых и счастливых людей. Только у меня всё наоборот, — цитируют Качаева «Новые Известия».

В издании привели слова тульского художника Александра Хоца, который сравнил перформанс Качаева с акцией немца Матиаса Руста, посадившего самолёт у Красной площади в 1989 году. По его мнению, лётчику удалось разрушить миф о «могучем» СССР. Вскоре вслед за мифом рухнул и сам СССР, поскольку мифология была одной из его подпорок.

Тогда лётчику также пытались «шить» психиатрический диагноз, потому что никто в здравом уме не пойдёт против государственного монстра с голыми руками. Достаточно быть просто свободным, чтобы разрушить гипноз, долю страха перед силой системы и выученной беспомощности, считает Хоц.

Как писал NEWS.ru, 5 ноября художника Павла Крисевича задержали через несколько минут после начала перформанса в поддержку политзаключённых около здания ФСБ, а затем арестовали на 15 суток. Организаторы акции установили крест, на котором «распяли» активиста, а затем развели рядом костёр, в который бросили импровизированные тома уголовных дел.