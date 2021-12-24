HR-специалист раскрыл цели рекрутеров на собеседовании с кандидатом

HR-специалисты являются только первичным фильтром во время приёма на работу потенциального сотрудника, сообщил руководитель HR-отдела IT-компании «Кодекс» Алексей Клебан изданию «Слово и Дело». Они просто выясняют, правду ли соискатель указал в резюме и подойдёт ли он компании в целом.

Мы не принимаем никаких решений о профессиональных компетенциях. <...> Первая задача рекрутера — проверить, вся ли информация в резюме является правдой. Второе, на что смотрит специалист по подбору персонала, — как человек общается, как реагирует на неудобные вопросы, даёт ли он социально одобряемый ответ. Что человеку важно при поиске работы и выборе компании, какие условия повлияют на его желание работать в определённой компании, — объяснил Клебан.

Он добавил, что сотрудники не объясняют причин отказа, потому что по закону их всего две (нашли другого сотрудника, закрыли вакансию), и соискатель может подать в суд. Торговаться за высокую зарплату специалист не советует, потому что её всё равно устанавливает не рекрутер. И не он решает, принимать ли человека на работу, это делают нанимающие менеджеры.

В связи с этим Клебан рассказал, почему отказывают даже подходящим по профессиональным качествам претендентам. Так, у соискателя может быть большой опыт и амбиции, из-за которых он быстро уйдёт с должности, на которую поначалу согласен. Желание сделать быструю карьеру может не подходить компании: ей нужен стабильный сотрудник на одну должность. И он может оказаться просто не совместим с начальником.

Бывает, приходит соискатель и ты понимаешь, что он весь такой бизнесовый, экологичный, из отличной компании. А я ищу человека в отдел с вертикальной структурой управления, где руководитель — авторитарный лидер, и все сотрудники ходят под ним, — сказал Клебан.

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