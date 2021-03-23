«Холода не прогнозируем»: в Гидрометцентре пообещали тёплые весну и лето

https://static.news.ru/photo/964a6e70-8bd1-11eb-ac61-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Весна и лето по всей территории России будут тёплыми и превысят климатические нормы. Об этом журналистам рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Холодных лета и весны мы не прогнозируем. <...> В этом году апрель прогнозируется выше нормы в Центральном федеральном округе, так что можно ожидать, что в этот период придёт тепло, когда человек чувствует себя раскованно безо всяких плащей, — сказал специалист.

Вильфанд отметил, что в апреле температура должна подняться выше 15 градусов тепла. И такую погоду стоит ожидать не только в ЦФО, но также на всех территориях Северо-Западного, Уральского и Сибирского федерального кругов и на севере Дальневосточного федерального округа.

По словам Романа Вильфанда, тепло должно сохраниться и в сентябре. Он предсказал бабье лето, пояснив, что на это указывает очаг тепла, который захватывает юг и восток Европейской России, а также юг Урала, передаёт «Царьград».

Как ранее писал NEWS.ru, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в столице пройдёт последний снег и когда он начнёт таять. По её словам, 22 марта в городе начался «последний значимый снег». Местами выпадет до сантиметра осадков, а слабый снег будет идти и ночью с 22 на 23 марта. В последующие дни синоптики не ждут осадков и прогнозируют повышение температуры.