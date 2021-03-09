Хоккеист Павел Буре выступит свидетелем по делу о стрельбе в «Москва-Сити»

https://static.news.ru/photo/c1d2c3ac-80d3-11eb-a5e2-96000091f725_660.jpg Павел Буре Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Известный российский хоккеист Павел Буре 15 марта выступит свидетелем по делу о перестрелке в 2017 году в «Москва-Сити». На мероприятии, во время которого был убит человек, спортсмен присутствовал в качестве одного из 250 гостей.

При расследовании этого дела показаниям свидетелей уделяется большое значение, поскольку все записи с видеокамер были удалены спустя несколько часов после трагедии, пишет «Коммерсант».

Суд уже допросил нескольких свидетелей, в том числе Яну Шухат, которой после дачи показаний угрожали расправой. Также был опрошен бизнесмен Григорий Амелин, обезоруживший стрелка и получивший несколько ударов ножом в спину.

Перестрелка в башне «Око» произошла вечером 17 ноября 2017 года на юбилее бизнесмена Дмитрия Павлова, известного в криминальном мире по прозвищу Павлик. В результате стрельбы один человек погиб, ещё несколько получили ранения.

Ранее NEWS.ru писал, что 16 февраля Басманный суд Москвы по делу о перестрелке арестовал чемпиона России по кикбоксингу Саида Асадулаева. Спортсмен проведёт в следственном изоляторе три месяца — до 18 мая 2021 года. Его обвиняют в том, что он принимал непосредственное участие в перестрелке в башне «Око», а затем скрывался от следствия около трёх лет.

Также по этому делу в декабре 2020 года арестовали экс-следователя СК РФ Левона Агаджаняна. Его обвинили в подделке доказательств и в привлечении невиновного к уголовной ответственности по делу о стрельбе в «Москва-Сити».