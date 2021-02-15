Чемпион России по кикбоксингу арестован за стрельбу в «Москва-Сити»

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Саид Асадулаев был арестован во вторник, 16 февраля, Басманным судом Москвы по делу о перестрелке в одной из башен «Москва-Сити». Чемпиона России по кикбоксингу задержали в башне «Око» в 2017 году на месте перестрелки.

Асадулаев проведёт в следственном изоляторе три месяца — до 18 мая 2021 года, сообщил ТАСС.

Басманный суд Москвы постановил отправить Асадулаева, обвиняемого по части второй статьи 213 УК РФ — «Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», — на срок до 18 мая, — сказано в заявлении суда.

Там не уточнили, по какой причине кикбоксера отправили за решётку именно сейчас. Как сообщал «Коммерсант», Асадулаева обвиняют в том, что он принимал непосредственное участие в перестрелке в башне «Око», а затем скрывался от следствия около трёх лет.

Ранее также стало известно, что по этому делу в декабре 2020 года арестовали экс-следователя СК РФ Левона Агаджаняна. Его обвинили в подделке доказательств и в привлечении невиновного к уголовной ответственности по делу о стрельбе в «Москва-Сити».

Саид Асадулаев чемпион России по кикбоксингу в весовой категории до 75 килограммов 2013 года. Спортсмен дважды был чемпионом Москвы по тайскому боксу — в 2010 и 2013 годах.

Перестрелка в башне «Око» произошла вечером 17 ноября 2017 года, один человек погиб, несколько получили ранения.

Как ранее писал NEWS.ru, женщина получила огнестрельное ранение возле одного из торговых центров Москвы во время перестрелки 10 февраля 2021 года.