Ходаковский рассказал, как Украина избежала краха в самом начале СВО Ходаковский: вмешательство Запада спасло Украину от краха в начале СВО

Фото: МО Украины

Цели спецоперации ВС РФ могли быть давно достигнуты, если бы Запад не запустил собственные механизмы военного противодействия, заявил замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский. В своем Telegram-канале он напомнил, что без внешней продержки у Киева не было бы доступа к космической разведке, современным средствам ПВО и артиллерии. Это значит, что Украина давно могла потерпеть поражение и капитулировать.

Сейчас все проблемы, которые нас преследуют и не дают нам поставить точку, — это проблемы, устроенные нам Западом. Космическая разведка, высокоточка, системы РЭБ и РЭР, дальнобойная артиллерия, танки и бронемашины — это неполный список того, что нам противостоит и что не является уже украинским, — написал Ходаковский.

На этом фоне он пришел к выводу, что России противостоит именно Запад. По словам Ходаковского, сейчас это уже не просто пропагандистское клише, а очевидный факт.

Ранее Ходаковский также назвал Украину зараженной тушей, которую России надо переварить. По его словам, ненависть республики перерастет в своего рода сепсис, и в скором времени Киев окажется противником нынешних западных партнеров, обвиняя Европу в недостаточной помощи на фронте.