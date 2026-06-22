Хочешь удивить гостей? Подай макрель с красной смородиной. Они не поверят, что это готовил ты

Хочешь удивить гостей? Подай макрель с красной смородиной. Они не поверят, что это готовил ты

Думаешь, ягоды только для десертов? А вот и нет. Этот соус к макрели — настоящий спасатель, когда хочется чего-то легкого, но сытного.

Ингредиенты

Смородина красная — 500 г, вода — 500 мл, сахар-песок — 80 г, лимонный сок — 1 ч. л.

Как готовлю

Сначала перебираю смородину, мою ее и обсушиваю на бумажных полотенцах. Тем временем в глубокой сковороде смешиваю ягоды с сахаром, заливаю водой и ставлю на средний огонь.

После закипания жду 15 минут. Затем снимаю с плиты и сразу же, пока масса горячая, протираю через мелкое сито, чтобы избавиться от шкурок и косточек. Добавляю лимонный сок, перемешиваю и отправляю в холодильник на час. Этот соус убивает специфический запах макрели, а холодным он становится просто шелковым.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Смородиновый соус сделал свое дело — макрель перестала пахнуть «рыбой», мясо стало нежным, а кислинка идеально оттенила жирность. Советую подавать с белым рисом, чтобы собрать весь соус до капли.