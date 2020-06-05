Хирург-самоучка Алёна Верди впала в кому

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Краснодарский пластический хирург-самоучка Алёна Верди попала в реанимацию. В настоящий момент она находится в коме, её подключили к аппарату ИВЛ.

Верди обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, которые не отвечали стандартам безопасности и повлекли тяжкий вред здоровью. 4 июня должно было состояться судебное заседание по её делу, но слушания перенесли из-за неявки подсудимой. В распоряжении «КП на Кубани» оказалась справка из отделения анестезиологии-реанимации, которая подтверждает, что лжехирург была госпитализирована ещё 1 июня и сейчас находится в коме. О диагнозе Верди информации нет.

Женщина стала известна после того, как, не имея никакого специального образования, решила поработать пластическим хирургом. Она оказывала медицинские услуги с 2015 по 2019 год и за это время несколько её пациентов остались инвалидами из-за последствий операций, а одна женщина скончалась после липоксации.

Как писал NEWS.ru, 5 апреля 2019 года Верди задержали в Краснодаре и в этот же день отправили под арест, который впоследствии несколько раз продлевался.