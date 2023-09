Дмитрий Новиков

Хирург раскрыл опасность чуть не попавших в Россию грибов из The Last of Us Хирург Умнов указал на наличие мышьяка в грибах из отправленной в РФ посылки

7 сентября 2023 в 15:02 Автор: Евгений Гаман, Дмитрий Новиков

Фото: HBO

Кадр из сериала «Одни из нас»