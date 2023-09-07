Хирург раскрыл опасность чуть не попавших в Россию грибов из The Last of Us Хирург Умнов указал на наличие мышьяка в грибах из отправленной в РФ посылки

Фото: HBO

Кадр из сериала «Одни из нас»

Грибы семейства Cordyceps, ставшие причиной зомби-апокалипсиса в видеоигре The Last of Us, действительно могут быть опасны для человека, сообщил NEWS.ru хирург Александр Умнов, комментируя инцидент с перехваченной посылкой из Индии в Москву. В коробке было почти 200 граммов таких грибов, которые обрели популярность в восточной медицине. По словам Умнова, длительное употребление этих грибов может вызвать рак кожи, а содержащийся в них мышьяк повышает риск возникновения спазма сосудов.

В составе ядовитых грибов содержится мышьяк. При длительном употреблении данных грибов развиться рак кожи (рак Боуэна), гемангиоэпителиома печени. Мышьяк вызывает спазм сосудов, разрушение эритроцитов, судороги, параличи мышц, — рассказал Умнов.

Он уточнил, что грибы Cordyceps subsessilis паразитируют на червях. Из них получают циклоспорин, применяемый в трансплантологии. В Китае же их считают народным средством для омоложения тела. Проблема в том, как отметил эксперт, что популярность грибов, привела к появлению их очень опасных аналогов.

Не доказано, что эти грибы могут вызвать появление зомби, как в сериале и игре The Last of Us. Но отравиться ими можно, они довольно опасны. Свыше 4,5 грамма на килограмм веса может вызвать отравление, — разъяснил хирург.

Ранее доктор биологических наук Михаил Вишневский рассказал, что при отравлении грибами необходимо сразу же вызвать скорую помощь, а до приезда врачей максимально сократить активность. Больному можно выпить активированный уголь или лекарство, содержащее сорбенты, — это поможет справиться с токсинами.