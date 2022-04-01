Хинштейн: в Госдуму внесут проект об усилении защиты персональных данных

В ближайшее время в Госдуму будет внесён законопроект, направленный на усиление защиты персональных данных россиян и на ужесточение требований к операторам обработки таких данных, сообщил в Telegram глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, поводом для этого послужил скандал с утечкой данных пользователей сервиса «Яндекс. Еда».

В ближайшее время вместе с коллегами планируем внести в Госдуму законопроект, который усилит защиту персональных (в том числе биометрических) данных россиян и ужесточит требования к операторам обработки этих данных, — написал Хинштейн.

По его словам, скандал с утечкой базы данных сервиса «Яндекс.Еда» показал, насколько не защищены персональные данные россиян. Так, операторы обработки персональных данных не обязаны уведомлять государство о произошедших утечках, а между операторами и госсистемой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на российские информресурсы не существует никакого взаимодействия. Также не регулируется трансграничная передача персональных данных россиян и защита информации о принадлежащей им недвижимости, которая также относится к сфере персональных данных.

22 марта стало известно, что в Сети появился сайт с картой, на которую нанесены адреса, имена, телефоны и суммы заказов пользователей «Яндекс.Еды» по всей России и за рубежом. Эта информация попала к злоумышленникам после слива, который произошёл в начале месяца.

В Роскомнадзоре сообщили о внесении ресурса с данными утечки из «Яндекс.Еды» в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных. Доступ к сайту с личными данными пользователей ограничен. Также стало известно, что в Замоскворецком районном суде Москвы зарегистрирован иск к компании «Яндекс.Еда» о компенсации морального вреда за массовое распространение персональных данных. Это первый иск такого рода, дата его рассмотрения пока не назначена.