Хинштейн призвал ужесточить административный надзор над педофилами

Законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов усилит ответственность за эти «отвратительные» преступления и может стать хорошим профилактическим фактором, заявил один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. Он призвал ужесточить административный надзор над такими преступниками с помощью отслеживающих геолокацию электронных браслетов, пишет «Парламентская газета».

Одно из важнейших направлений, которым, полагаю, нам следует заняться, — это совершенствование административного надзора за лицами, освободившимися из мест лишения свободы. Одной из реальных перемен могло бы стать введение электронных браслетов, которые позволят контролировать передвижение таких лиц (ранее совершивших преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. — NEWS.ru) на постоянной системной основе, — подчеркнул Хинштейн.

Он добавил, что считает не особо эффективной нынешнюю систему административного надзора над такими преступниками. По мнению Хинштейна, предложенную им идею можно было бы скоординировать с системой наблюдения в российских образовательных учреждениях.

Ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал закон о пожизненном наказании для педофилов. Это поможет бороться с сексуальным насилием против детей, заявил глава ведомства.