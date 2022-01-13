Бастрыкин поддержал закон о пожизненном сроке для педофилов

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поддержал закон о пожизненном наказании для педофилов. Это поможет бороться с сексуальным насилием против детей, заявил глава СК в интервью «РГ».

[Закон] будет способствовать предотвращению фактов сексуального насилия в отношении детей. Мы неоднократно поднимали этот вопрос в связи с участившимися случаями такого насилия, — подтвердил Бастрыкин.

Законопроект о пожизненном сроке для педофилов был внесён на рассмотрение в Госдуму в начале сентября. Это внесение поправок в статьи 131 и 132 УК. В случае их принятия педофилией будут считаться преступления против жертв младше 18 лет, а не 14 как есть сейчас. Пожизненный срок заключения будет применяться чаще.

Законопроект был одобрен в первом чтении в конце декабря. А в середине января после трагических событий в Костроме, когда педофилы похитили ребёнка, изнасиловали и убили его, вице-спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал рассмотреть и принять закон до 1 февраля.

Решения о наказании педофилов ждёт и общество. Правильно рассмотреть и принять его до 1 февраля. Скорее всего, по этому вопросу депутаты будут единодушны, — написал политик в Telegram.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал, что российские следователи возбудили в 2021 году более 22 тысяч уголовных дел о преступлениях против детей — на 16,9% больше, чем годом ранее. Рост таких преступлений отмечен в Магаданской, Саратовской и Сахалинской областях. Меньше таких преступлений стало в Адыгее, Башкирии, Карелии, Татарстане, Архангельской области и Ненецком автономном округе.