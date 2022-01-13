Бастрыкин рассказал о росте числа преступлений против детей

Российские следователи возбудили в 2021 году более 22 тысяч уголовных дел о преступлениях против детей — на 16,9% больше, чем годом ранее, рассказал в интервью РИА Новости председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. По его словам, рост таких преступлений отмечен в Магаданской, Саратовской и Сахалинской областях. Меньше таких преступлений стало в Адыгее, Башкирии, Карелии, Татарстане, Архангельской области и Ненецком автономном округе.

В прошлом году (данные за 11 месяцев) возбуждено 22 047 уголовных дел о преступлениях в отношении несовершеннолетних, что на 16,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В суды направлено 11 тысяч таких уголовных дел, — сказал Бастрыкин.

Он отметил, что существующие практики получения помощи детям, получившим травмы в результате преступлений, необходимо развивать на государственном уровне. В частности, должен быть разработан единый механизм оказания такой помощи, которая должна стать доступной для всех нуждающихся.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что за лицами, освободившимися из мест лишения свободы и осуждёнными за посягательства на половую неприкосновенность детей, необходимо установить жёсткий контроль. Он подчеркнул, что ведомство поддержало инициативу о назначении педофилам-рецидивистам наказания в виде пожизненного заключения. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о том, что этот законопроект будет рассмотрен до 1 февраля.