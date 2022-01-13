Бастрыкин призвал жёстко контролировать вышедших из тюрьмы педофилов

За освободившимися из мест лишения свободы лицами, осуждёнными за посягательства на половую неприкосновенность детей, необходимо установить жёсткий контроль, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. По его словам, в данном случае формализм недопустим. Система заработает должным образом лишь после того, как все сотрудники начнут выполнять задачи добросовестно, передаёт РИА Новости.

Нужен очень жёсткий постоянный мониторинг лиц, которые вышли из мест лишения свободы после первого совершения преступлений, связанных с посягательством на половую неприкосновенность несовершеннолетних. Контроль за такими лицами не должен заключаться лишь в периодичной явке в органы внутренних дел. И формализм здесь недопустим, — сказал Бастрыкин.

Глава СКР также подчеркнул, что ведомство поддержало инициативу о назначении педофилам-рецидивистам наказания в виде пожизненного заключения.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела о халатности полицейских после изнасилования и убийства в Костроме пятилетней девочки. Уточняется, что правоохранители не проследили должным образом за освободившимся из колонии и находящимся под надзором педофилом.

Ранее сообщалось, что следователи предъявили обвинение двум жителям Костромы по делу об убийстве девочки. Мужчины обвиняются также в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребёнка.

Предварительно установлено, что 4 января девочка гуляла на улице, откуда её забрали двое мужчин. Злоумышленники планировали похищение мальчика, но не нашли подходящую жертву. Они состояли в гомосексуальных отношениях. Один из мужчин хотел «подарить» похищенного мальчика своему партнёру «для сексуальных утех». Они неделю искали ребёнка в возрасте примерно 12 лет в микрорайоне Черноречье, в том числе и возле школ.