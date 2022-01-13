В Костроме после убийства девочки возбудили дело против полицейских

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что после изнасилования и убийства пятилетней девочки в Костроме, которое произошло 4 января, следователи возбудили дело о халатности в отношении полицейских. Уточняется, что они не проследили должным образом за освободившимся из колонии и находящимся под надзором педофилом, пишет РИА Новости.

Возбуждено ещё одно уголовное дело — по признакам халатности в действиях должностных лиц городского отдела полиции № 2, которые, по версии следствия, ненадлежаще осуществляли административный надзор, установленный по решению суда за освободившимся осуждённым, — сказал Бастрыкин.

4 января 44-летний Денис Г. и его сожитель, 24-летний Вадим Б., похитили девочку, изнасиловали её и убили. Злоумышленники планировали похищение мальчика, но не нашли подходящую жертву и тогда решили похитить девочку. Ребёнка они увидели возле культурного центра на улице Северной Правды, куда девочка вышла на несколько минут, пока её мать убирала помещение после новогодних праздников.

Позднее тело девочки нашли в комнате одного из городских общежитий. Преступники нанесли ей множественные ножевые ранения и спрятали тело в спортивную сумку. Подозреваемые были задержаны и признались в совершении преступления. Возбуждено уголовное дело.