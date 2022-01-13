Госдума примет закон о пожизненном заключении для педофилов до 1 февраля

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале сообщил о том, что сейчас в нижней палате парламента обсуждается перечень приоритетных законопроектов, которые будут рассматриваться до 1 февраля. Одним из них должен стать законопроект о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов.

Вчера депутаты Костромской облдумы обратились к нам с просьбой ускорить принятие этого закона. Решения о наказании педофилов ждёт и общество. Правильно рассмотреть и принять его до 1 февраля. Скорее всего, по этому вопросу депутаты будут единодушны, — отметил Володин.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что за лицами, освободившимися из мест лишения свободы и осуждёнными за посягательства на половую неприкосновенность детей, необходимо установить жёсткий контроль. Он подчеркнул, что ведомство поддержало инициативу о назначении педофилам-рецидивистам наказания в виде пожизненного заключения.

13 января стало известно о возбуждении уголовного дела о халатности полицейских после изнасилования и убийства в Костроме пятилетней девочки. Уточняется, что правоохранители не проследили должным образом за освободившимся из колонии и находящимся под надзором педофилом.

Ранее сообщалось, что следователи предъявили обвинение двум жителям Костромы по делу об убийстве девочки. Мужчины обвиняются также в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении ребёнка. Предварительно установлено, что 4 января девочка гуляла на улице, откуда её забрали двое мужчин. Злоумышленники планировали похищение мальчика, но не нашли подходящую жертву. Они состояли в гомосексуальных отношениях, и один из мужчин хотел «подарить» похищенного мальчика своему партнёру «для сексуальных утех».